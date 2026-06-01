県内では、連日、去年を大幅に上回るペースでクマの目撃情報が寄せられています。



人の生活圏に行動範囲を広げるクマ。



子どもたちを守るための対策も始まっています。



先月29日、由利本荘市西目町の住宅に設置された、防犯カメラの映像です。



民家の間にあるブロック塀の上を器用に歩き、住宅地の道路を堂々と横切る1頭のクマ。



別の角度から見てみると、向かいの家の敷地に入るのが確認できます。





この翌日、約1.5キロ離れた地区でも、住宅地を走る1頭のクマが撮影されました。日中の住宅地に現れ、堂々と行動するクマ。県のツキノワグマ情報マップシステム「クマダス」には、先月29日から31日までの3日間、西目町周辺で、複数の目撃情報が寄せられています。近くには駅や高校があり、小学校と中学校も近いエリアでの出没。また、1日は本荘公園など市中心部でも目撃がありました。県内では、子どもたちをクマから守るための取り組みも始まっています。やはり先週、周辺でのクマの目撃が相次いだ秋田市の御所野小学校です。1日午前6時ごろ、県から委託を受けた警備会社の職員が、クマの出没が確認されたエリアの周辺を巡回。その後、校舎の近くで爆竹を鳴らしました。通学路や学校周辺でのクマの目撃が相次いでいる県内。子どもへの被害を防ぐため、今週は県内31の学校を対象に朝と夕方に対策が行われます。県は今後の出没状況を確認しながら、来月3日まで対策を続ける方針です。

なお、由利本荘市の中心部、本荘公園周辺にクマ1頭が今もとどまっているとみられ、県や市が対応に当たっています。



※6月1日午後6時15分のABS news every.でお伝えします