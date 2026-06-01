連日相次ぐクマの目撃…住宅地でとらえられたクマの姿 子どもたちを守るための対策も 通学路の巡回や爆竹も 秋田
県内では、連日、去年を大幅に上回るペースでクマの目撃情報が寄せられています。
人の生活圏に行動範囲を広げるクマ。
子どもたちを守るための対策も始まっています。
先月29日、由利本荘市西目町の住宅に設置された、防犯カメラの映像です。
民家の間にあるブロック塀の上を器用に歩き、住宅地の道路を堂々と横切る1頭のクマ。
別の角度から見てみると、向かいの家の敷地に入るのが確認できます。
日中の住宅地に現れ、堂々と行動するクマ。
県のツキノワグマ情報マップシステム「クマダス」には、先月29日から31日までの3日間、西目町周辺で、複数の目撃情報が寄せられています。
近くには駅や高校があり、小学校と中学校も近いエリアでの出没。
また、1日は本荘公園など市中心部でも目撃がありました。
県内では、子どもたちをクマから守るための取り組みも始まっています。
やはり先週、周辺でのクマの目撃が相次いだ秋田市の御所野小学校です。
1日午前6時ごろ、県から委託を受けた警備会社の職員が、クマの出没が確認されたエリアの周辺を巡回。
その後、校舎の近くで爆竹を鳴らしました。
通学路や学校周辺でのクマの目撃が相次いでいる県内。
子どもへの被害を防ぐため、今週は県内31の学校を対象に朝と夕方に対策が行われます。
県は今後の出没状況を確認しながら、来月3日まで対策を続ける方針です。
なお、由利本荘市の中心部、本荘公園周辺にクマ1頭が今もとどまっているとみられ、県や市が対応に当たっています。
※6月1日午後6時15分のABS news every.でお伝えします