サッカー、明治安田J2・J3百年構想リーグです。トーナメント方式のプレーオフラウンドが始まり、ブラウブリッツ秋田は31日、1回戦で、同じJ2のコンサドーレ札幌と対戦。先制されながらも同点に追いつき、最後はPK戦の末勝利をつかみました。先週までのリーグ戦でイーストAグループ2位のブラウブリッツはイーストBグループ2位のコンサドーレ札幌とプレー