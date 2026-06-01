サッカー、明治安田J2・J3百年構想リーグです。



トーナメント方式のプレーオフラウンドが始まり、ブラウブリッツ秋田は31日、1回戦で、同じJ2のコンサドーレ札幌と対戦。



先制されながらも同点に追いつき、最後はPK戦の末勝利をつかみました。



先週までのリーグ戦でイーストAグループ2位のブラウブリッツはイーストBグループ2位のコンサドーレ札幌とプレーオフラウンド1回戦で対戦しました。





ブラウブリッツは後半開始早々に先制されましたが、後半20分。こぼれ球を拾った二次攻撃から最後は長井！サイドバックの長井も攻撃に参加した厚みのある攻撃がこぼれ球への素早い反応につながりました。ブラウブリッツ、同点に追いつきます。その後も逆転を目指して猛攻を見せます。コーナーキックにFW佐川。フリーキックからつないだボールに10番・佐藤大樹。最終盤にもチャンスを迎えますが、次の1点を奪えず。このあと30分間の延長戦でも攻め続けたもののゴールを決めることができず、試合はPK戦に入ります。先週までのリーグ戦では2度PK戦を経験し、いずれも敗れていたブラウブリッツ。相手が1本目で失敗。ブラウブリッツは1人目から全員が落ち着いて決めて、リードを保ち、迎えた最後の5人目。今シーズン、1度PKを失敗しているキャプテンの諸岡。確実に決めて勝利をつかみました。吉田謙監督「運があるとしたら、運は運んでくるもの。日常の1分1秒1プレー、秋田のために自分のためにチームのために選手たちは努力します。その努力が少しだけ味方してくれたと思います」諸岡裕人主将「2点目とれるチャンスはあったので、こういうところでリーグ戦だったらしっかり90分でとりきって勝たないと自分たちが目指しているところには行けないと思うのでああいうところでとりきれる強いチームになりたいと思います」「もっともっといい雰囲気を作るために自分たちは勝ち続けるしかないんで、ホームでもっともっと勝っていけるように次もホームで出来るんでがんばりたいと思います」♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢勝ったブラウブリッツはこのトーナメントでJ2・J3全40チームのうちの5位・6位決定戦に進みます。次の日曜日、再びホームでJ3所属の鹿児島ユナイテッドFCと対戦します。2月に開幕したハーフシーズンの百年構想リーグも次が最後の試合です。いい形で締めくくってほしいですね。※文字情報のみの配信です※6月1日午後6時15分のABS news every.でお伝えします