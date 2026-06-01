5月、街路樹にぶつかり炎上する車の中から運転手を救助したとして、金沢市の23歳の男性に6月1日、警察から感謝状が贈られました。男性がとった、とっさの行動を取材しました。車から激しく燃え上がる炎。５月15日の午前3時半ごろ、金沢市御所町の住宅街で乗用車が反対車線を越えて街路樹にぶつかり、炎上。乗用車に乗っていた20代の男性2人がけがをして病院に運ばれましたが、命に別状はありませんでした。谷口貫太さん「あそこの