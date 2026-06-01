5月、街路樹にぶつかり炎上する車の中から運転手を救助したとして、金沢市の23歳の男性に6月1日、警察から感謝状が贈られました。男性がとった、とっさの行動を取材しました。

車から激しく燃え上がる炎。５月15日の午前3時半ごろ、金沢市御所町の住宅街で乗用車が反対車線を越えて街路樹にぶつかり、炎上。

乗用車に乗っていた20代の男性2人がけがをして病院に運ばれましたが、命に別状はありませんでした。

谷口貫太さん「あそこの焦げている街路樹に車が衝突しているのを発見した」

この車から運転手を救出したのが、現場近くに住むアルバイト従業員・谷口貫太さん(23)です。

当時、自宅にいた谷口さんは、ドーンという衝突音を聞き現場に駆けつけたところ、もくもくと煙が上がる車を見つけたといいます。

谷口貫太さん「一旦どうしようと思った。いつ燃え広がって爆発するかわからない」

意識朦朧とした運転手は呼びかけに応じず足元からは火が出始めていた。

助手席にいた男性は自力で脱出したものの、運転手の男性は谷口さんの呼びかけに応じず、意識が朦朧とした状態だったといいます。

男性の足元からは火が出始めていました。

谷口貫太さん「本当に何も考えてなくて、なるようになればいいかと引きずり出した」「まだこれから人生長いと思うので、助かってよかったなと思う」

迅速かつ果敢に救助にあたったとして、谷口さんには1日、金沢東警察署から感謝状が贈られました。

谷口貫太さん「非常にうれしいことではあるがこういう事故は今後起こらないようにと思う」

現在、医療の道に進むために勉強に励んでいるという谷口さん。今後も命を守る現場で経験を生かしていきたいと話していました。