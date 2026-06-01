インバウンド客の増加を受け夜のにぎわい創出が課題となっている金沢市。市は活性化を図るため、この秋、市内の中心商店街で「まちなか夜市（よいち）」を開催することにしています。金沢市は1日、6月補正予算案を市議会に内示しました。市長選のため事務的な経費のみを計上した今年度の当初予算と合わせて2124億 100万円となり、昨年度より2.9パーセント増加しています。補正予算案には、金沢エムザ周辺の武蔵ヶ辻地区での再開発