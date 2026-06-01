インバウンド客の増加を受け夜のにぎわい創出が課題となっている金沢市。市は活性化を図るため、この秋、市内の中心商店街で「まちなか夜市（よいち）」を開催することにしています。金沢市は1日、6月補正予算案を市議会に内示しました。

市長選のため事務的な経費のみを計上した今年度の当初予算と合わせて2124億 100万円となり、昨年度より2.9パーセント増加しています。

補正予算案には、金沢エムザ周辺の武蔵ヶ辻地区での再開発事業や金沢21世紀美術館の長期休館中に開催される金沢まちなか芸術祭の経費などが盛り込まれました。

夜間のにぎわい創出目指し「まちなか夜市」を9月下旬に開催

夜間のにぎわい創出を目指すナイトタイムエコノミー推進事業には1500万円を計上。

9月下旬には、片町などの繁華街を中心に「まちなか夜市(よいち)」を開催し、飲食店の営業時間延長を促す方針です。

金沢市・村山卓市長「店を遅くまで開けていただいたり、ここでランタンを使ったような夜ならではの取り組みを行って。普段ではできないような金沢の夜の楽しみを広げていきたい」

一方、飲食店などを支える学生アルバイトらは、路線バスの減便などもあり、帰宅する手段の確保が課題となっていて、市は、アルバイトの学生が1回500円で乗車できる乗合タクシーを試験的に運行することにしています。

6月補正予算案は6月8日に始まる市議会に提出されます。