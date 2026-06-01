大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）のマイナー降格を巡り、韓国ファンがデーブ・ロバーツ監督（54）に不満を示している。大リーグ残留の喜びもつかの間、突然のマイナー落ち ドジャースは2026年5月30日（日本時間）、キムをマイナーに降格させ、サンティアゴ・エスピナル内野手（31）を大リーグに昇格させたことを発表した。 エスピナルは、負傷者リストに入っていたエンリケ・ヘルナ