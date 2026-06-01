パーソルイノベーション株式会社が運営する『lotsful（ロッツフル）』は、20～40代の会社員621名を対象に、「キャリア実態調査2026」を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 会社員の7割超がキャリアへの不安を実感─“もやもや”がリスキリングを後押し 副業経験者の約9割が副業は「精神的に安定する」と回答、副業が心の拠り所に 副業で“時給