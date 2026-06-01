パーソルイノベーション株式会社が運営する『lotsful（ロッツフル）』は、20～40代の会社員621名を対象に、「キャリア実態調査2026」を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 会社員の7割超がキャリアへの不安を実感─“もやもや”がリスキリングを後押し 副業経験者の約9割が副業は「精神的に安定する」と回答、副業が心の拠り所に 副業で“時給単価”を高めるカギは「スキルの掛け合わせ」希少性の確立が高単価へ リスキリング格差：自己投資は慎重姿勢が主流、一方で副業高収入層ほど「会社負担」 高収入層は会社負担が6割超、低収入層は7割が自己負担の実態 副業は本業にも好影響、8割超がパフォーマンス向上を実感

会社員の7割超がキャリアへの不安を実感─“もやもや”がリスキリングを後押し

はたらき方や雇用環境の変化に伴い、多くのビジネスパーソンが自身の将来に対して共通の課題を抱えている実態が明らかになった。

調査によると、全体の74.8%が今後のキャリアに「もやもや（不安や焦り）」を感じていると回答。特に若年層の不安が深刻で、20代後半女性では実に88.8%が「もやもや」を感じている。

画像：パーソルイノベーション株式会社 2026年5月28日 プレスリリースより引用

そこで、現在行っているキャリアのための取り組みについて複数回答形式で尋ねたところ、今後のキャリアに“もやもや”を「非常に感じている」と回答した層では「スキルアップ・学び直し（リスキリング、資格取得、講座受講）（46.0%）」が最多となった。

また、リスキリングに限らず、「人脈・ネットワーク作り（業界コミュニティ参加、SNSでの発信）（27.0%）」も一定の割合を占めており、人脈やネットワークの構築に取り組む人も一定数見られる。

一方、今後のキャリアに“もやもや”を感じていない層では取り組んでいることが「特にない」という回答が70%以上となり、“もやもや”がキャリア自律を後押しする要因となっている傾向も見て取れた。

画像：パーソルイノベーション株式会社 2026年5月28日 プレスリリースより引用

副業経験者の約9割が副業は「精神的に安定する」と回答、副業が心の拠り所に

キャリア不安への有効な対処行動として、いま「副業」が単なる収入補填以上の価値を持ち始めている。副業経験者に対し、本業以外の居場所や収入源を持つことが精神的な安定に寄与するかを尋ねたところ、

「非常にそう思う（39.1%）」「ややそう思う（50.2%）」を合わせて、89.3%が「寄与する」と回答した。

本業以外に収入源や役割を持つことが心理的な余裕を生み、副業が“心のサードプレイス”として機能している実態が明らかになった。

副業は単なる収入補填ではなく、キャリア不安への対処手段として機能していると考えられる。

画像：パーソルイノベーション株式会社 2026年5月28日 プレスリリースより引用

副業で“時給単価”を高めるカギは「スキルの掛け合わせ」希少性の確立が高単価へ

次に、副業における「1時間あたりの価値（時給単価）」を高めるために、最も重要だと思うことを尋ねたところ、「スキルの掛け合わせ（25.1%）」が最多、次いで「作業のスピードアップ（21.9%）」という結果とった。

単一スキルの深掘りにとどまらず、自分にしかできない領域を生み出す「希少性」の追求が、高単価の実現に向けた重要な要素として認識されている。

画像：パーソルイノベーション株式会社 2026年5月28日 プレスリリースより引用

リスキリング格差：自己投資は慎重姿勢が主流、一方で副業高収入層ほど「会社負担」

次に、回答者全体を対象に、自己投資の実態について確認した。

自己研鑽や講座受講、ツール購入など、自己投資に費やす予定の金額（月平均）※を尋ねたところ、「5千円未満（18.0%）」が最多となり、次いで「5千円以上1万円未満（15.1%）」という結果となった。

全体としては自己投資費用を月1万円未満に抑える層が多い一方、副業収入が高くなるほど、自己投資に充てる予定の金額が高くなる傾向も見られ、スキル向上への再投資が、副業収入の向上を後押ししている可能性が示唆される。

※年間一括払いの場合は、月額に換算して算出

画像：パーソルイノベーション株式会社 2026年5月28日 プレスリリースより引用

高収入層は会社負担が6割超、低収入層は7割が自己負担の実態

また、今回の調査では、副業月収の高さとリスキリング費用の捻出方法にも関連がみられた。これまでに副業経験がある人のうち、副業月収5万円未満の層では、リスキリング費用の70.9%を「自己負担」が占めており、個人の持ち出しによってスキルアップを支えている実態が浮き彫りとなった。

一方で、副業月収30万円以上の高収入層において、会社が費用を負担する割合は65.4%に達し、これは低収入層の約2.2倍。

さらに、高収入層では「補助金活用（7.7%）」も他層より高く、全体の約7割以上が外部リソースを活用してスキルを磨いていることが判明した。

この結果は、市場価値の高い人材ほど組織からの投資を受けやすく、さらに能力を高めていくという「教育投資の二極化（リスキリング格差）」が進んでいることを示唆している。

画像：パーソルイノベーション株式会社 2026年5月28日 プレスリリースより引用

副業は本業にも好影響、8割超がパフォーマンス向上を実感

副業で培った「事業主としての視点」が、本業の業務にも良い影響を与えていると感じるかを尋ねたところ、85.3%が「プラスの影響がある」と回答した。

副業を通じて得られる事業主視点は、主体性や当事者意識の向上につながり、本業におけるパフォーマンス向上にも寄与していると考えられる。

副業は個人のキャリア形成にとどまらず、企業にとっても人材の価値を高める機会となっていることがうかがえた。

画像：パーソルイノベーション株式会社 2026年5月28日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査テーマ：キャリア実態調査2026

■調査元：副業人材マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』（パーソルイノベーション株式会社）

■調査手法：インターネット調査（Fastask）

■調査期間：2026年4月1日（水）～4月2日（木）

■調査対象：全国の企業に勤める会社員 20～40代の男女

■対象人数：621名 ■調査テーマ：キャリア実態調査2026■調査元：副業人材マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』（パーソルイノベーション株式会社）■調査手法：インターネット調査（Fastask）■調査期間：2026年4月1日（水）～4月2日（木）■調査対象：全国の企業に勤める会社員 20～40代の男女■対象人数：621名

ニュース情報元：パーソルイノベーション株式会社