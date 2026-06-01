報道番組「news zero」（日本テレビ系）の公式Xアカウントが2026年5月30日、番組コンセプトをめぐるメッセージを投稿した。SNSでは、投稿に隠された「粋なエール」に注目が集まっている。「来月から新たな一歩を踏み出す人もいるかもしれません」news zeroは30日、「『news zero』のコンセプトは、『明日をよくする』」とし、番組の思いをつづった。「昨日までの日々も大切にしながら、来月から新たな一歩を踏み出す人もいるかもし