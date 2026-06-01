報道番組「news zero」（日本テレビ系）の公式Xアカウントが2026年5月30日、番組コンセプトをめぐるメッセージを投稿した。SNSでは、投稿に隠された「粋なエール」に注目が集まっている。

「来月から新たな一歩を踏み出す人もいるかもしれません」

news zeroは30日、「『news zero』のコンセプトは、『明日をよくする』」とし、番組の思いをつづった。

「昨日までの日々も大切にしながら、来月から新たな一歩を踏み出す人もいるかもしれません。少しでも明日がよくなるように、これからもzeroは伝えます」

投稿には、番組名と「6月1日」のハッシュタグも添えられている。番組スタジオの一角を写した写真にも、同じメッセージが書かれていた。

「昨」「来」「少」＝「さくらいしょう」

SNSでは、番組が示した「来月から新たな一歩を踏み出す人」について、番組の月曜レギュラーをつとめる「嵐」の櫻井翔さんを指しているのではないかとの指摘が上がった。

番組からのメッセージを縦読みすると「昨」「来」「少」、つまり「さくらいしょう＝櫻井翔」と読めるようになるというものだ。

嵐は5月31日の「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の東京ドーム公演を終え、グループとしての活動を終了。6月1日からは、メンバーらそれぞれの道を歩いていくこととなる。

メンバーの大野智さんは同日をもって所属事務所のSTARTO社を退所したが、櫻井さんら残る4人は今後も芸能活動を続ける意向だ。

31日のライブを終え、「嵐」の看板を下ろして迎えた6月1日は月曜日。ちょうど櫻井さんの「news zero」のレギュラー出演にあたる曜日だ。

SNSでは、「縦読みだ！」と驚く声のほか、嵐とともに歩んできたファンからの「新たな1歩」への思いをつづった投稿が相次いでいる。