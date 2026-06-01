【「ちいかわベーカリー」新商品】 6月5日～ 販売開始予定 価格：1,500円～ エルティーアールは、「ちいかわベーカリー」と「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」において、ちいかわたちのボトルドリンクや新商品などを6月5日から発売する。価格はボトルドリンクが1,500円など。 ちいかわベーカリ&#