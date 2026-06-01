【「ちいかわベーカリー」新商品】 6月5日～ 販売開始予定 価格：1,500円～

エルティーアールは、「ちいかわベーカリー」と「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」において、ちいかわたちのボトルドリンクや新商品などを6月5日から発売する。価格はボトルドリンクが1,500円など。

ちいかわベーカリーに、ちいかわ・ハチワレ・うさぎのクリアなボトルドリンクが登場する。夏にぴったりの涼しげな透明ボトルに、かわいいデザイン王冠キャップ付き。学校やオフィスなどあらゆるシーンで活躍してくれそうなアイテムとなっている。

また、新グッズとしてTシャツやトレーも同時発売。Tシャツはちいかわマーケットでも販売される。

□涼しげな透明ボトルが夏にぴったり！ちいかわたちのクリアなボトルドリンクと新グッズが登場！

【商品ラインナップ】

ボトルドリンク（ちいかわ） 1,500円（パインドリンク入り）

ボトルドリンク（ハチワレ） 1,500円（ぶどうドリンク入り）

ボトルドリンク（うさぎ） 1,500円（りんごドリンク入り）

Tシャツ（実写パンなみんな） 3,630円

トレー（パン作りなトリオ） 1,980円

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