【ちいかわ】「ちいかわベーカリー」から夏にぴったりの涼しげなクリアボトルが登場新グッズとしてTシャツやトレーも同時発売
【「ちいかわベーカリー」新商品】 6月5日～ 販売開始予定 価格：1,500円～
エルティーアールは、「ちいかわベーカリー」と「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」において、ちいかわたちのボトルドリンクや新商品などを6月5日から発売する。価格はボトルドリンクが1,500円など。
ちいかわベーカリーに、ちいかわ・ハチワレ・うさぎのクリアなボトルドリンクが登場する。夏にぴったりの涼しげな透明ボトルに、かわいいデザイン王冠キャップ付き。学校やオフィスなどあらゆるシーンで活躍してくれそうなアイテムとなっている。
また、新グッズとしてTシャツやトレーも同時発売。Tシャツはちいかわマーケットでも販売される。
□涼しげな透明ボトルが夏にぴったり！ちいかわたちのクリアなボトルドリンクと新グッズが登場！【商品ラインナップ】
ボトルドリンク（ちいかわ） 1,500円（パインドリンク入り）
ボトルドリンク（ハチワレ） 1,500円（ぶどうドリンク入り）
ボトルドリンク（うさぎ） 1,500円（りんごドリンク入り）
Tシャツ（実写パンなみんな） 3,630円
トレー（パン作りなトリオ） 1,980円
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