yama（ヤマ）は2026年5月6日よりスタートした「yama C.U.Tリリースツアー “羽化”」のツアーファイナルを、2026年5月31日（日）にZepp Hanedaで開催。ソールドアウトの会場は、yamaの音楽を求めるオーディエンスの歓声に包まれ、大盛況のうちに幕を閉じた。本ツアーは、yama本人が「作りたい音楽をわがままに表現する」と語るように本人のルーツを色濃く表現したコンセプトEP「C.U.T」の世界観を具現化したものとなった。従来のシ