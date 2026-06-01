yama、「C.U.T」リリースツアー完走。初のオーストラリアツアー＆東名阪FC限定ツアー開催決定

yama（ヤマ）は2026年5月6日よりスタートした「yama C.U.Tリリースツアー “羽化”」のツアーファイナルを、2026年5月31日（日）にZepp Hanedaで開催。ソールドアウトの会場は、yamaの音楽を求めるオーディエンスの歓声に包まれ、大盛況のうちに幕を閉じた。

本ツアーは、yama本人が「作りたい音楽をわがままに表現する」と語るように本人のルーツを色濃く表現したコンセプトEP「C.U.T」の世界観を具現化したものとなった。

従来のシーケンスサウンドを基調したものから一変、コーラス隊を含む7人のバンドメンバーを迎え、生音にとことんこだわったライブ。

ライブのコンセプトは「yamaのリビング」。6年前は深夜東京の6畳半で1人きりだったyamaが、今では自宅のリビングに仲間を招いてセッションをする。yamaのネクストステージを感じさせるツアーとなった。

ツアーファイナルでは、初のオーストラリアツアーの開催決定と、東名阪FCツアーの開催決定を発表。新天地への挑戦を続けるyamaに注目だ。

なお、yamaは7月8日（水）に、Vaundy（バウンディ）とのスプリットシングル「飛ぶ時・飛ぼうよ」をCDリリース予定。Vaundyが歌う「飛ぶ時」はTVアニメ『黄泉のツガイ』のオープニングテーマ、yamaが歌う「飛ぼうよ」は同アニメのエンディングテーマに起用されており、いずれもVaundyによる書き下ろしとなっている。

【ライブ情報】

オーストラリアツアー「yama Australia Tour」10月16日（金）Melbourne10月17日（土）Sydney

※会場やチケットの詳細は、6月10日（水）にyamaオフィシャルサイトにてアナウンス予定。 FCツアー情報「Club yama会員限定ツアー『versus the night3.0』」11月5日（木）NAGOYA CLUB QUATTRO11月6日（金）UMEDA CLUB QUATTRO11月17日（火）SHIBUYA CLUB QUATTRO

チケット最速先行抽選スケジュール6月4日（木）18:00〜6月14日23:59

詳しくはClub yamaにてhttps://member.yamaofficial.jp/260531/