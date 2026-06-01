【A列車で行こう9 Evolution】 6月4日 発売予定 価格：12,980円 アートディンクは、6月4日に発売を予定しているNintendo Switch 2 用都市開発鉄道シミュレーション「A列車で行こう 9 Evolution」のゲーム紹介動画を公開した。 今回公開された動画は、「A列車で行こう9 Evolution」に収録されている機能や、本作で実現できる多彩な街を紹介するもの。ナレ