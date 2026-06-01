1日朝、石川県白山市白峰地区で住宅合わせて5棟が焼ける火事がありました。けが人はいませんでしたが、現場は国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている地域で、一時騒然となりました。○記者「細い路地にある住宅から煙が出ています。あたりに焦げくさいにおいが充満しています」1日午前6時50分ごろ、白山市白峰地区で「民家が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。警察や消防によりますと、火は約2時間