「花火みたいにバンバンバンと音」白山市白峰地区の“重伝建”で火事 けが人なしも木造住宅1棟が全焼するなど計5棟焼ける
1日朝、石川県白山市白峰地区で住宅合わせて5棟が焼ける火事がありました。
けが人はいませんでしたが、現場は国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている地域で、一時騒然となりました。
○記者「細い路地にある住宅から煙が出ています。あたりに焦げくさいにおいが充満しています」
1日午前6時50分ごろ、白山市白峰地区で「民家が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。
警察や消防によりますと、火は約2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟を全焼したほか、周囲の建物4棟などが焼けました。
この火事によるけが人はいませんでした。
近くの住民によりますと、この家には男性が一人で住んでいたということです。
○近くに住む人「向こうが見えないくらい煙が出ていた。中にカセットコンロが何本もあったのか、花火みたいにバンバンバンと音がした」
現場は白峰小学校から約300メートル南にある集落で、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている地域です。
警察と消防は1日午後から実況見分を行い、火が出た原因を調べることにしています。