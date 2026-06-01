はとバスが、「厳選グルメコース」を楽しめるバスツアーを実施中。公式インスタグラムで、8つのコースを紹介している。【画像】はとバス「厳選グルメ」8つのコース（詳細）投稿で「旅の楽しみのひとつといえば、やはり“食”!」「はとバスのグルメコースなら、東京の名店はもちろん、郊外に広がる隠れた名物まで味わえます。どれも魅力的で迷ってしまうラインナップの中から、はとバススタッフが自信をもっておすすめする厳選