はとバス、“グルメ満喫”8つのツアー 東京老舗＆郊外の海鮮バイキングや老舗のうな重や牛鍋ほか「自信をもっておすすめ」
はとバスが、「厳選グルメコース」を楽しめるバスツアーを実施中。公式インスタグラムで、8つのコースを紹介している。
【画像】はとバス「厳選グルメ」8つのコース（詳細）
投稿で「旅の楽しみのひとつといえば、やはり“食”!」「はとバスのグルメコースなら、東京の名店はもちろん、郊外に広がる隠れた名物まで味わえます。どれも魅力的で迷ってしまうラインナップの中から、はとバススタッフが自信をもっておすすめする厳選グルメコースをご紹介します」とし、「次のおいしい旅、どれにする？」と呼びかけた。
最新の空席状況や予約の申し込み状況などは、「コース番号」をもとに公式サイトで確認できる。
1つ目は「東京の新名所！！「豊洲 千客万来」と海鮮バイキングのランチ」。9月29日までのツアーで、料金は大人1人が1万1900円。「豊洲市場直送の鮮度が自慢！大人気コースのため、早めのご予約がおすすめです」と呼びかけた。コース番号は「A7448」。
2つ目は「メロン1玉狩り×贅沢メロンソフトとバラ咲き誇る『いばらきフラワーパーク』＆国産霜降り牛ステーキ丼」。6月21日までのツアーで、料金は大人1人が1万4480円〜1万4980円。「昼食は、贅沢にサラダ・スープバーとデザート付きの牛ステーキ丼。さらに、ソフトクリームをのせたメロン半玉のスイーツもお召し上がりいただけます」と呼びかけた。コース番号は「H3060」。
3つ目は「お江戸味わい道中（築地のお寿司と老舗のうな重）」。9月29日までのツアーで、料金は大人1人が1万2300円。「江戸の味覚を2食お楽しみ頂けるコース。昼食は築地でお寿司を、夕食は老舗のうな重をご堪能ください」と呼びかけた。コース番号は「A7630」。
4つ目は「【トイレ付バス・アストロメガで行く】茨城満喫！鉾田メロン狩り＆那珂湊こぼれ海鮮丼と潮来あやめまつり」で、6月19日までのツアー。料金は大人1人が1万3700円〜1万4200円。「昼食は、那珂湊にて大人気こぼれ海鮮丼！カニ汁とともに、港町ならではの海の恵みをご堪能ください」と呼びかけた。コース番号は「H3041T」。
5つめは、「たっぷり満喫！東京スカイツリー(R)と浅草老舗の牛鍋」で、9月29日までのツアー。料金は大人1人が9800円。「熱々の牛鍋は、旨みがぎゅっと詰まった名物料理」と紹介した。コース番号は「A7625」。
6つ目は、「東京名所散歩（皇居・浅草と東京タワー）」。9月30日までのツアーで、料金は大人1人が7980円。「昼食は、揚げたてサクサクの天麩羅を、浅草の老舗でお楽しみください（※牛鍋に変更の日がございます）」と呼びかけた。コース番号は「A7329」。
7つ目は、「房総半島×三浦半島横断ツアー！海鮮浜焼き食べ放題と東京湾フェリー」で、9月28日までのツアー。料金は大人1人が1万1980円〜1万2980円。「サザエやカキ、ホタテなどの海鮮ネタが焼き放題に食べ放題」と説明した。コース番号は「H8815」。
8つ目は、「山梨フォトジェニックスポット♪富士山×ラベンダーの絶景＆旬の桃狩りと熔岩焼きサーロインステーキ」。6月25日から7月20日までのツアーで、料金は大人1人が1万2200円〜1万4800円。「鉄板の上でじゅわっと焼き上げるサーロインは、香りだけで白米が止まらなくなる一品！」と呼びかけた。コース番号は「H5038」。
【画像】はとバス「厳選グルメ」8つのコース（詳細）
投稿で「旅の楽しみのひとつといえば、やはり“食”!」「はとバスのグルメコースなら、東京の名店はもちろん、郊外に広がる隠れた名物まで味わえます。どれも魅力的で迷ってしまうラインナップの中から、はとバススタッフが自信をもっておすすめする厳選グルメコースをご紹介します」とし、「次のおいしい旅、どれにする？」と呼びかけた。
1つ目は「東京の新名所！！「豊洲 千客万来」と海鮮バイキングのランチ」。9月29日までのツアーで、料金は大人1人が1万1900円。「豊洲市場直送の鮮度が自慢！大人気コースのため、早めのご予約がおすすめです」と呼びかけた。コース番号は「A7448」。
2つ目は「メロン1玉狩り×贅沢メロンソフトとバラ咲き誇る『いばらきフラワーパーク』＆国産霜降り牛ステーキ丼」。6月21日までのツアーで、料金は大人1人が1万4480円〜1万4980円。「昼食は、贅沢にサラダ・スープバーとデザート付きの牛ステーキ丼。さらに、ソフトクリームをのせたメロン半玉のスイーツもお召し上がりいただけます」と呼びかけた。コース番号は「H3060」。
3つ目は「お江戸味わい道中（築地のお寿司と老舗のうな重）」。9月29日までのツアーで、料金は大人1人が1万2300円。「江戸の味覚を2食お楽しみ頂けるコース。昼食は築地でお寿司を、夕食は老舗のうな重をご堪能ください」と呼びかけた。コース番号は「A7630」。
4つ目は「【トイレ付バス・アストロメガで行く】茨城満喫！鉾田メロン狩り＆那珂湊こぼれ海鮮丼と潮来あやめまつり」で、6月19日までのツアー。料金は大人1人が1万3700円〜1万4200円。「昼食は、那珂湊にて大人気こぼれ海鮮丼！カニ汁とともに、港町ならではの海の恵みをご堪能ください」と呼びかけた。コース番号は「H3041T」。
5つめは、「たっぷり満喫！東京スカイツリー(R)と浅草老舗の牛鍋」で、9月29日までのツアー。料金は大人1人が9800円。「熱々の牛鍋は、旨みがぎゅっと詰まった名物料理」と紹介した。コース番号は「A7625」。
6つ目は、「東京名所散歩（皇居・浅草と東京タワー）」。9月30日までのツアーで、料金は大人1人が7980円。「昼食は、揚げたてサクサクの天麩羅を、浅草の老舗でお楽しみください（※牛鍋に変更の日がございます）」と呼びかけた。コース番号は「A7329」。
7つ目は、「房総半島×三浦半島横断ツアー！海鮮浜焼き食べ放題と東京湾フェリー」で、9月28日までのツアー。料金は大人1人が1万1980円〜1万2980円。「サザエやカキ、ホタテなどの海鮮ネタが焼き放題に食べ放題」と説明した。コース番号は「H8815」。
8つ目は、「山梨フォトジェニックスポット♪富士山×ラベンダーの絶景＆旬の桃狩りと熔岩焼きサーロインステーキ」。6月25日から7月20日までのツアーで、料金は大人1人が1万2200円〜1万4800円。「鉄板の上でじゅわっと焼き上げるサーロインは、香りだけで白米が止まらなくなる一品！」と呼びかけた。コース番号は「H5038」。