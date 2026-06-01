【キリンチャレンジカップ2026】日本代表 1−0 アイスランド代表（5月31日／国立競技場）【映像】久保建英の「極上クイックパス」（実際の様子）日本代表のMF久保建英が、一瞬の閃きによる“クイックパス”から決定機を演出。国立競技場も盛り上がった。日本代表は5月31日、キリンチャレンジカップ2026（国際親善試合）でアイスランド代表と対戦。87分にFW小川航基が挙げたゴールが決勝点となり、1−0で勝利した。6月12日に