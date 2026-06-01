【キリンチャレンジカップ2026】日本代表 1−0 アイスランド代表（5月31日／国立競技場）

【映像】久保建英の「極上クイックパス」（実際の様子）

日本代表のMF久保建英が、一瞬の閃きによる“クイックパス”から決定機を演出。国立競技場も盛り上がった。

日本代表は5月31日、キリンチャレンジカップ2026（国際親善試合）でアイスランド代表と対戦。87分にFW小川航基が挙げたゴールが決勝点となり、1−0で勝利した。

6月12日に開幕するFIFAワールドカップ2026に向けた壮行試合で、久保は右シャドーとしてスタメン出場。開始8分にはピッチを横断して左サイドへと流れ、見事なチャンスメイクを披露した。

左サイドのタッチライン際でMF中村敬斗がボールを持つと、久保はスルスルと寄り、良いタイミングで縦に走ってパスを引き出す。相手をガードしながら半身の状態を作ると、左足のアウトサイドで優しくボールを叩く。このクイックパスに抜け出した中村が持ち出し、そのままシュートを放った。

シュートは惜しくも枠を外れたが、久保のイマジネーション溢れるパスを起点に決定機に繋がった見事なシーンは、国立競技場も大熱狂。SNS上のファンも即座に反応し、「久保の中村へのパス痺れたねぇ」「ノールックの良いパスや」「めっちゃ惜しい」「久保は相変わらず仕事するな」といった歓喜の声が上がった。

また、「中村敬斗と久保のコンビネーションが良いな」「久保中村がキレキレ」「中村と久保の関係が良いな」「中村と久保の連携で崩せてるの強みやな」「狭いエリアで突破力が凄い」など、2人の相性の良さや連携を称賛するコメントが次々と寄せられた。

「流動性があったほうが引いてくる相手には崩しやすい」

チーム合流が試合2日前の5月29日だった久保だが、この日は83分までプレー。試合後の取材エリアでは、右サイドや中央のみならず左サイドにも流れた理由について、次のように戦術的な狙いを明かした。

「代表戦では指折りなくらい中が締められていて、5（バック）ベタ引きみたいな感じで。いつも通りボックス取ってという感じだけだと無理だった。相手が人数をかけている分、こっちもシャドーの2人のどっちかがレーンをまたいで数的優位をかけた時しか良い攻撃ができていなかった」

さらに、いよいよ開幕が迫るW杯本番に向けても、確かな手応えと意気込みを語っている。

「レーンをまたぐ話もそうだけど、流動性があったほうが引いてくる相手には崩しやすいし、自分たちの時間もたぶん作れると思うので、互角以上で戦いたい相手にも有利になる。みんなもコンディション的にはまちまちの部分があったりして、ここから仕上げていく部分があると思うので、本番が楽しみです」

日本代表は休みを挟んで離日し、メキシコのモンテレイでW杯直前キャンプに入る。南野拓実や三笘薫が怪我でエントリーできなかった中、日本の攻撃に変化を付ける存在として久保への期待感は大きく膨らんでいる。

（ABEMA／サッカー日本代表）

