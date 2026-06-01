【ピカチュウマスコット＆ビスケット ピカチュウだらけのホリデー！】 11月 発売予定 価格：385円 対象年齢：3才以上 バンダイは、食玩「ピカチュウマスコット＆ビスケット ピカチュウだらけのホリデー！」を11月に発売する。価格は385円。 本商品は、いろいろな表情をしたピカチュウのマスコット1種が付いた食玩。ピカチュウが笑ったり、食べたり、