【ピカチュウマスコット＆ビスケット ピカチュウだらけのホリデー！】 11月 発売予定 価格：385円 対象年齢：3才以上

バンダイは、食玩「ピカチュウマスコット＆ビスケット ピカチュウだらけのホリデー！」を11月に発売する。価格は385円。

本商品は、いろいろな表情をしたピカチュウのマスコット1種が付いた食玩。ピカチュウが笑ったり、食べたり、遊んだり、眠ったりといった姿で立体化されたボールチェーンつきマスコット全11種がラインナップされており、ピカチュウがデザインされたバター味のビスケットが付いている。

【ピカチュウマスコット＆ビスケット ピカチュウだらけのホリデー！】

・ボールチェーンつきマスコット1個（全11種）

1．こっちについてきて～！

2．身だしなみチェックチュウ！

3．どこに行こうかな

4．お散歩とことこ

5．きのみでおやつペロリ

6．おでかけたっのし～！

7．にこにこごきげん

8．バカンス満喫チュウ♪

9．雪遊びころころ

10．モンスターボールにぎゅっ

11．おひるねねんね

・ビスケット21g

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