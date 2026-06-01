「ポケモン」の食玩「ピカチュウマスコット＆ビスケット ピカチュウだらけのホリデー！」が11月に発売いろいろな表情のピカチュウのマスコット11種がラインナップ
【ピカチュウマスコット＆ビスケット ピカチュウだらけのホリデー！】 11月 発売予定 価格：385円 対象年齢：3才以上
【ピカチュウマスコット＆ビスケット ピカチュウだらけのホリデー！】
(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku
バンダイは、食玩「ピカチュウマスコット＆ビスケット ピカチュウだらけのホリデー！」を11月に発売する。価格は385円。
本商品は、いろいろな表情をしたピカチュウのマスコット1種が付いた食玩。ピカチュウが笑ったり、食べたり、遊んだり、眠ったりといった姿で立体化されたボールチェーンつきマスコット全11種がラインナップされており、ピカチュウがデザインされたバター味のビスケットが付いている。
【ピカチュウマスコット＆ビスケット ピカチュウだらけのホリデー！】
・ボールチェーンつきマスコット1個（全11種）
1．こっちについてきて～！
2．身だしなみチェックチュウ！
3．どこに行こうかな
4．お散歩とことこ
5．きのみでおやつペロリ
6．おでかけたっのし～！
7．にこにこごきげん
8．バカンス満喫チュウ♪
9．雪遊びころころ
10．モンスターボールにぎゅっ
11．おひるねねんね
・ビスケット21g
(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku
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