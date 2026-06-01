【星のカービィ カービィフレンズ6】 11月 発売予定 価格：396円 対象年齢：3才以上 バンダイは、食玩「星のカービィ カービィフレンズ6」を11月に発売する。価格は396円。 本商品は、カービィたちのソフビフィギュアが付属する「カービィフレンズシリーズ」の第6弾。第6弾では「カービィ(ワープスタ