「星のカービィ」の食玩「星のカービィ カービィフレンズ6」が11月に発売決定。全8種が登場「カービィ(ワープスター)」にはレアカラーVer.も
【星のカービィ カービィフレンズ6】 11月 発売予定 価格：396円 対象年齢：3才以上
【星のカービィ カービィフレンズ6】
バンダイは、食玩「星のカービィ カービィフレンズ6」を11月に発売する。価格は396円。
本商品は、カービィたちのソフビフィギュアが付属する「カービィフレンズシリーズ」の第6弾。第6弾では「カービィ(ワープスター)」や「バンダナワドルディ」、「ファイア」といったさまざまな姿のカービィや仲間たち、がフレンズシリーズならではのやさしい色味で登場する。「カービィ(ワープスター)」には、レアカラーVer.も用意されており、全8種がラインナップされている。
【星のカービィ カービィフレンズ6】
・彩色済ソフビ人形（全7種+レアカラー1種）
1．カービィ(ワープスター)
2．バンダナワドルディ
3．ファイア
4．アーティスト
5．カービィ(たいほう)
6．コック
7．わっかほおばり
8. カービィ(ワープスター)レアカラーVer．
・ガム（ソーダ味）1個
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