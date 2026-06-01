【星のカービィ カービィフレンズ6】 11月 発売予定 価格：396円 対象年齢：3才以上

バンダイは、食玩「星のカービィ カービィフレンズ6」を11月に発売する。価格は396円。

本商品は、カービィたちのソフビフィギュアが付属する「カービィフレンズシリーズ」の第6弾。第6弾では「カービィ(ワープスター)」や「バンダナワドルディ」、「ファイア」といったさまざまな姿のカービィや仲間たち、がフレンズシリーズならではのやさしい色味で登場する。「カービィ(ワープスター)」には、レアカラーVer.も用意されており、全8種がラインナップされている。

【星のカービィ カービィフレンズ6】

・彩色済ソフビ人形（全7種+レアカラー1種）

1．カービィ(ワープスター)

2．バンダナワドルディ

3．ファイア

4．アーティスト

5．カービィ(たいほう)

6．コック

7．わっかほおばり

8. カービィ(ワープスター)レアカラーVer．

・ガム（ソーダ味）1個

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