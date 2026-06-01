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【パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット（クラシック）】 6月1日 発売 価格：7,150円 【パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット（ネオンポップ）】 6月下旬 発売予定 価格：7,150円 タイプツーは、周辺機器「パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット（クラシック）」を6月1日に発売する。価格は7,150円。