【パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット（クラシック）】 6月1日 発売 価格：7,150円 【パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット（ネオンポップ）】 6月下旬 発売予定 価格：7,150円

タイプツーは、周辺機器「パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット（クラシック）」を6月1日に発売する。価格は7,150円。

本製品はバンダイナムコエンターテインメントの「パックマン」を側面にデザインしたワイヤレスヘッドセット。ゲーム中の画面をイメージしたデザインが施されており、見た目の可愛い製品になっている。

付属の2.4GHzワイヤレスレシーバーを用いたワイヤレス接続に対応し、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を搭載。マイクを内蔵しているため、ボイスチャットにも対応。外出時には本体を折りたたみコンパクトに運ぶこともできる。

パープルを基調とした「パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット（ネオンポップ）」も6月下旬に発売を予定。こちらは側面のデザインがネオン風のものになっている。

「パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット」商品概要

デザイン：クラシック／ネオンポップ 対応機種： PC(Windows 11)／Switch2／Switch／PS5／PS4／スマートフォン（USB Type-C端子搭載機器）／Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のオーディオ機器など ※アクティブノイズキャンセリング機能は、2.4GHzレシーバー接続時のみ使用できます。 セット内容： ヘッドセット×1、2.4GHzワイヤレスレシーバー（Type-C）×1、USBケーブル（USB A to Type-C、約1m）×1、Φ3.5mmマイク付ステレオミニプラグケーブル（約1.2m）×1 接続方法：無線（USB Type-C 2.4GHzレシーバー） 有線（Φ3.5mmマイク付ステレオミニプラグケーブル）※本製品はBluetooth接続には対応しておりません。 サイズ：約 175mm×89mm×199mm 重量：約230g ドライバーユニット：Φ40mm 再生周波数帯域：20Hz～20kHz インピーダンス：32Ω スピーカー感度：115dB±2dB ワイヤレス通信範囲：約10m マイクインピーダンス：2.2kΩ マイク入力感度：-68dB±3ｄB 連続再生時間：約18時間 充電時間：約2.5時間

クラシック

ネオンポップ

(C)PAC-MAN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.