【モデルプレス＝2026/05/31】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第21話「風雲！竹田城」が5月31日に放送された。仲野の父で俳優の中野英雄がサプライズ登場し、話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞【写真】「豊臣兄弟！」仲野太賀、父・中野英雄との親子共演シーン◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる本作は、