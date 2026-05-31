大河「豊臣兄弟！」仲野太賀の父がサプライズ登場 親子共演に視聴者沸く「そっくり」「最高の親孝行」
【モデルプレス＝2026/05/31】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第21話「風雲！竹田城」が5月31日に放送された。仲野の父で俳優の中野英雄がサプライズ登場し、話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞
【写真】「豊臣兄弟！」仲野太賀、父・中野英雄との親子共演シーン
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
秀吉と小一郎は、荒木村重（トータス松本）に代わり、織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略にあたる。難航が予想されたが、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）が卓越した手腕を発揮し、播磨の国衆を織田方につけてみせた。
さらに秀吉は、半兵衛（菅田将暉）の案で上月城を目指し、西播磨へ進軍。一方、但馬の竹田城攻めを任され、初めて総大将として戦に臨んだ小一郎は、一滴の血も流さずに戦を終わらせたいと考え、敵の水の補給路を断ち、降伏へと追い込む作戦に打って出た。
やがて城内の水が尽きかけると、小一郎は衰弱する敵兵たちに降伏を呼びかける。さらに城主・太田垣輝延（中野英雄）と対峙するが、家臣の命を軽んじるような輝延の発言に激怒。思わず輝延を殴りつけ、鼻血を出させてしまう。結果として“無血開城”とはならなかったものの、“ほぼ無血開城”を成し遂げ、小一郎は初めて城代を任されることになった。
そんな輝延役としてサプライズ出演を果たしたのが、仲野の父で俳優の中野英雄。大河ドラマでの親子共演が実現し、視聴者からは「すごい！」「ビックリしすぎて声出た」「こうやって見るとよく似てる」「そっくり！」「大河で親子共演だなんてエモい」「最高の親孝行」などと反響が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：NHK
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【写真】「豊臣兄弟！」仲野太賀、父・中野英雄との親子共演シーン
◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」小一郎（仲野太賀）、総大将として戦に臨む
秀吉と小一郎は、荒木村重（トータス松本）に代わり、織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略にあたる。難航が予想されたが、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）が卓越した手腕を発揮し、播磨の国衆を織田方につけてみせた。
さらに秀吉は、半兵衛（菅田将暉）の案で上月城を目指し、西播磨へ進軍。一方、但馬の竹田城攻めを任され、初めて総大将として戦に臨んだ小一郎は、一滴の血も流さずに戦を終わらせたいと考え、敵の水の補給路を断ち、降伏へと追い込む作戦に打って出た。
やがて城内の水が尽きかけると、小一郎は衰弱する敵兵たちに降伏を呼びかける。さらに城主・太田垣輝延（中野英雄）と対峙するが、家臣の命を軽んじるような輝延の発言に激怒。思わず輝延を殴りつけ、鼻血を出させてしまう。結果として“無血開城”とはならなかったものの、“ほぼ無血開城”を成し遂げ、小一郎は初めて城代を任されることになった。
◆「豊臣兄弟！」仲野太賀＆中野英雄のサプライズ親子共演に反響
そんな輝延役としてサプライズ出演を果たしたのが、仲野の父で俳優の中野英雄。大河ドラマでの親子共演が実現し、視聴者からは「すごい！」「ビックリしすぎて声出た」「こうやって見るとよく似てる」「そっくり！」「大河で親子共演だなんてエモい」「最高の親孝行」などと反響が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：NHK
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