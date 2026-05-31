【モデルプレス＝2026/05/31】お笑いコンビ・見取り図のリリーと結婚したことが明らかとなった元岡山放送アナウンサーの今川菜緒が5月31日、自身のInstagramを更新。祝福への感謝をつづった。【写真】美人アナウンサー美女、人気芸人と結婚後初のインスタ投稿◆結婚の今川菜緒アナ、祝福の声に感謝今川アナは「HAPPY Wedding」と書かれたバルーンの写真を添え、「たくさんの温かいお言葉を本当に本当にありがとうございます」と投