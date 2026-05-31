見取り図リリーと結婚・今川菜緒アナ、インスタ投稿で祝福の声に感謝「改めて周りに恵まれすぎているなと」
【モデルプレス＝2026/05/31】お笑いコンビ・見取り図のリリーと結婚したことが明らかとなった元岡山放送アナウンサーの今川菜緒が5月31日、自身のInstagramを更新。祝福への感謝をつづった。
【写真】美人アナウンサー美女、人気芸人と結婚後初のインスタ投稿
今川アナは「HAPPY Wedding」と書かれたバルーンの写真を添え、「たくさんの温かいお言葉を本当に本当にありがとうございます」と投稿。「改めて周りに恵まれすぎているなと感謝の気持ちが溢れるばかりです」とつづり、「仕事を益々頑張りたいと思っていますので引き続きよろしくお願いいたします」と結んでいる。
リリーは、5月27日深夜「スタンド・バイ・見取り図」（TBSラジオ／毎週水曜24時〜）でトークの最中に「結婚しました」とさらっと報告。お相手と「1年間くらい一緒に住んでる」と口にし、結婚の決め手については「言い方は難しいんですけど、男の責任ですね。週刊誌に出た時に結構迷惑かけたので」と2025年8月に『FRIDAY』（講談社）に、お相手と一緒にいるところを直撃されたことを振り返った。
続けて「（お相手が）週刊誌に出た時いろいろと言われてメンタル的に落ちて、一時期、爆発した時期があって。『本当にちょっとしんどい』みたいな」と回想し「その時に『しんどかったら仕事辞めていいけど、俺が結婚するわ』って（言った）。向こうがそれをどう思ってるか分からないけど、それが俺の中のプロポーズです」と明かしていた。
今川アナの所属事務所であるセント・フォースは、モデルプレスの取材に対し、「（リリーとの結婚は）間違いありません」と認めた。（modelpress編集部）
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◆結婚の今川菜緒アナ、祝福の声に感謝
今川アナは「HAPPY Wedding」と書かれたバルーンの写真を添え、「たくさんの温かいお言葉を本当に本当にありがとうございます」と投稿。「改めて周りに恵まれすぎているなと感謝の気持ちが溢れるばかりです」とつづり、「仕事を益々頑張りたいと思っていますので引き続きよろしくお願いいたします」と結んでいる。
◆見取り図リリー、今川菜緒アナと結婚
リリーは、5月27日深夜「スタンド・バイ・見取り図」（TBSラジオ／毎週水曜24時〜）でトークの最中に「結婚しました」とさらっと報告。お相手と「1年間くらい一緒に住んでる」と口にし、結婚の決め手については「言い方は難しいんですけど、男の責任ですね。週刊誌に出た時に結構迷惑かけたので」と2025年8月に『FRIDAY』（講談社）に、お相手と一緒にいるところを直撃されたことを振り返った。
続けて「（お相手が）週刊誌に出た時いろいろと言われてメンタル的に落ちて、一時期、爆発した時期があって。『本当にちょっとしんどい』みたいな」と回想し「その時に『しんどかったら仕事辞めていいけど、俺が結婚するわ』って（言った）。向こうがそれをどう思ってるか分からないけど、それが俺の中のプロポーズです」と明かしていた。
今川アナの所属事務所であるセント・フォースは、モデルプレスの取材に対し、「（リリーとの結婚は）間違いありません」と認めた。（modelpress編集部）
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