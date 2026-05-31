後半38分にベンチに退く久保からマークを渡されるサッカー日本代表は5月31日、東京・国立競技場で「キリンチャレンジカップ2026」のアイスランド代表戦に臨み、後半38分からDF長友佑都がキャプテンマークを巻いた。長友は後半開始からピッチに入ると、左のウイングバックとしてプレー。果敢なオーバーラップを見せてアイスランドゴールに迫るなど、存在感を見せた。後半38分、MF遠藤航からキャプテンマークを引き継いでいたM