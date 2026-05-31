「国際親善試合、日本代表−アイスランド代表」（３１日、ＭＵＦＧ国立）北中米３カ国Ｗ杯に向けた壮行試合として行われた。アイスランド戦のみの限定招集となった前回カタール大会出場の吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝は先発出場。キャプテンマークも巻き、前半１２分間プレーして、伊藤と交代した。キックオフ前にはゴール裏から「麻也」コール。３バックの中央で相手の攻撃の芽を摘む場面もあるなど、し