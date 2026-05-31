【モデルプレス＝2026/05/31】フリーアナウンサーの谷尻萌が5月30日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の私服ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】27歳フリーアナ「手足が長くてスタイル抜群」美脚輝くミニスカ姿◆谷尻萌アナ、ミニ丈私服ショット披露谷尻アナは「カジュアルめな私服〜 珍しくスニーカーをはいてみたよん」とつづり、新緑を背景にした私服姿を投稿。胸元にレースがついた薄いグリーンの半袖トップスに、白