谷尻萌アナ、“カジュアルめ”ミニスカ×スニーカーで美脚輝く「スタイル抜群」「新鮮で素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/05/31】フリーアナウンサーの谷尻萌が5月30日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の私服ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳フリーアナ「手足が長くてスタイル抜群」美脚輝くミニスカ姿
谷尻アナは「カジュアルめな私服〜 珍しくスニーカーをはいてみたよん」とつづり、新緑を背景にした私服姿を投稿。胸元にレースがついた薄いグリーンの半袖トップスに、白いフリルを重ねたようなデザインのグレーのミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートを披露した。「ズボンスカートです」と紹介したボトムスからは、引き締まった脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「手足が長くてスタイル抜群」「カジュアルも新鮮で素敵」「スニーカー姿も可愛い」「色白で綺麗」「何でも着こなせてすごい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳フリーアナ「手足が長くてスタイル抜群」美脚輝くミニスカ姿
◆谷尻萌アナ、ミニ丈私服ショット披露
谷尻アナは「カジュアルめな私服〜 珍しくスニーカーをはいてみたよん」とつづり、新緑を背景にした私服姿を投稿。胸元にレースがついた薄いグリーンの半袖トップスに、白いフリルを重ねたようなデザインのグレーのミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートを披露した。「ズボンスカートです」と紹介したボトムスからは、引き締まった脚がのぞいている。
◆谷尻萌アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「手足が長くてスタイル抜群」「カジュアルも新鮮で素敵」「スニーカー姿も可愛い」「色白で綺麗」「何でも着こなせてすごい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】