【モデルプレス＝2026/05/31】“ルミリンゴ”ことRumiが、フォトエッセイ「考えすぎ注意報〜自分で自分をアゲる大作戦〜」（イマジカインフォス）を7月17日に発売する。表紙画像とタイトルが公開された。【写真】「おむすび」監修の元カリスマギャル、胸元輝く最新ショット◆Rumi、フォトエッセイ発売ギャル雑誌「egg」のモデルとしてデビュー後、「当時の若者で彼女を知らないギャルはいない」と言わしめるほどのカリスマとして一