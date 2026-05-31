カリスマギャル・Rumi（ルミリンゴ）、フォトエッセイ決定 いじめ・詐欺被害・離婚乗り越えた“心のアゲ方”とは【考えすぎ注意報〜自分で自分をアゲる大作戦〜】
【モデルプレス＝2026/05/31】“ルミリンゴ”ことRumiが、フォトエッセイ「考えすぎ注意報〜自分で自分をアゲる大作戦〜」（イマジカインフォス）を7月17日に発売する。表紙画像とタイトルが公開された。
【写真】「おむすび」監修の元カリスマギャル、胸元輝く最新ショット
ギャル雑誌「egg」のモデルとしてデビュー後、「当時の若者で彼女を知らないギャルはいない」と言わしめるほどのカリスマとして一世を風靡した”ルミリンゴ”ことRumiのフォトエッセイが発売決定。本書は「明日が来るのが怖い……」と落ち込んでいる心をスッと軽くし、再び前を向くキッカケをくれる一冊となっている。
もう、ひとりで反省会をしなくて大丈夫。考えすぎて不安になってしまう人は、誰よりも気配り上手で責任感が強い証拠。 でも、「こうなったらどうしよう」「ああなったらどうしよう」と、考えれば考えるほど不安はどんどん膨れ上がっていく。そのままでは心に“考えすぎ注意報”が出てしまう。ネガティブな妄想が止まらなくなり、「明日が来るのが怖い」と前を向く気力すら奪われてしまう…そんな寝付けないほど気分が落ちている夜は、どうかこの本に頼ってほしい。
ここには、「マジ終わった…」という絶望を、考えすぎずに乗り越えられる「心のアゲ方」が詰まっている。いじめ、詐欺被害、自律神経失調症、離婚、仕事ゼロ、残高ゼロ--。平成ギャルブームのど真ん中を生き抜いた伝説のギャル・ルミリンゴは、どんな絶望的な逆境でも「しゃあない！」「なんとかなるっしょ！」「とりま、やってみよ！」…と、自分で自分の心をアゲて、すべてを“いい経験”へと塗り替えてきた。
「不安や悩みも、自分の大切な一部だけど、完ペキじゃなくてイイじゃん」--。この一冊には、悩んだときこそ思い出してほしい“自分で自分を最高にアゲる”ヒントが満載。「考えすぎなくていいかも」と思える言葉に、たくさん出会えるはず。（modelpress編集部）
発売日：2026年7月17日（金）
判型：四六（128×188mm）
総頁数：160P
1987年生まれ、東京都出身。ギャル雑誌「egg」のモデルとしてデビュー。有名ギャルサーにも所属し、「当時の若者で彼女を知らないギャルはいない」と言わしめるほどの逸材として一世を風靡する。2008年に長女を出産。翌2009年にはアメーバブログ総合ランキングで2位を獲得し、ママタレントとしてバラエティやイベントに多数出演。2012年の離婚後は、働くシングルマザーとしてママ層から熱い支持を集める。その後、コロナ禍においてオンライン上でのパラパラ第五次ブームの火付け役となり、再び大きな話題に。ギャル評論家として「ホンマでっか！？TV」に出演したほか、NHK連続テレビ小説「おむすび」にてギャル言葉の監修および作中のパラパラ振付を担当。直近では「タウンワーク」のWEB CMのパラパラ振付も手掛けるなどCMオファーも急増中。2025年4月には、芸能プロダクション「Lumecanrriey（ルミキャリー）」を設立。誰もが自分を愛し、自己肯定感を高められる社会を目指して、自身が育成する生徒たち・Gallllllliy（ギャリー）と共に、ギャルマインドで日本に笑顔と希望を届ける新たなスタートを切った。
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【写真】「おむすび」監修の元カリスマギャル、胸元輝く最新ショット
◆Rumi、フォトエッセイ発売
ギャル雑誌「egg」のモデルとしてデビュー後、「当時の若者で彼女を知らないギャルはいない」と言わしめるほどのカリスマとして一世を風靡した”ルミリンゴ”ことRumiのフォトエッセイが発売決定。本書は「明日が来るのが怖い……」と落ち込んでいる心をスッと軽くし、再び前を向くキッカケをくれる一冊となっている。
ここには、「マジ終わった…」という絶望を、考えすぎずに乗り越えられる「心のアゲ方」が詰まっている。いじめ、詐欺被害、自律神経失調症、離婚、仕事ゼロ、残高ゼロ--。平成ギャルブームのど真ん中を生き抜いた伝説のギャル・ルミリンゴは、どんな絶望的な逆境でも「しゃあない！」「なんとかなるっしょ！」「とりま、やってみよ！」…と、自分で自分の心をアゲて、すべてを“いい経験”へと塗り替えてきた。
「不安や悩みも、自分の大切な一部だけど、完ペキじゃなくてイイじゃん」--。この一冊には、悩んだときこそ思い出してほしい“自分で自分を最高にアゲる”ヒントが満載。「考えすぎなくていいかも」と思える言葉に、たくさん出会えるはず。（modelpress編集部）
◆「考えすぎ注意報〜自分で自分をアゲる大作戦〜」
発売日：2026年7月17日（金）
判型：四六（128×188mm）
総頁数：160P
◆Rumiプロフィール
1987年生まれ、東京都出身。ギャル雑誌「egg」のモデルとしてデビュー。有名ギャルサーにも所属し、「当時の若者で彼女を知らないギャルはいない」と言わしめるほどの逸材として一世を風靡する。2008年に長女を出産。翌2009年にはアメーバブログ総合ランキングで2位を獲得し、ママタレントとしてバラエティやイベントに多数出演。2012年の離婚後は、働くシングルマザーとしてママ層から熱い支持を集める。その後、コロナ禍においてオンライン上でのパラパラ第五次ブームの火付け役となり、再び大きな話題に。ギャル評論家として「ホンマでっか！？TV」に出演したほか、NHK連続テレビ小説「おむすび」にてギャル言葉の監修および作中のパラパラ振付を担当。直近では「タウンワーク」のWEB CMのパラパラ振付も手掛けるなどCMオファーも急増中。2025年4月には、芸能プロダクション「Lumecanrriey（ルミキャリー）」を設立。誰もが自分を愛し、自己肯定感を高められる社会を目指して、自身が育成する生徒たち・Gallllllliy（ギャリー）と共に、ギャルマインドで日本に笑顔と希望を届ける新たなスタートを切った。
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