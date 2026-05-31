【モデルプレス＝2026/05/31】HYBE × Geffen Recordsによる次世代グローバルガールグループSAINT SATINE （セイント・サティーン）の唯一の日本出身メンバー・咲来 （SAKURA）が5月30日、都内にてグループ結成後初となるファンイベントを開催した。【写真】HYBEオーディション “たった1人”の合格者が初の公の場で笑顔◆咲来、初の公の場に登場世界デビューを目前に控える中、日本で初めてファンと特別な時間を過ごした咲来。会