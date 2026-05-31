SAINT SATINE・咲来、初の公の場でファンと対面＆涙も「WORLD SCOUT」でデビュー掴み世界デビュー控える
【モデルプレス＝2026/05/31】HYBE × Geffen Recordsによる次世代グローバルガールグループSAINT SATINE （セイント・サティーン）の唯一の日本出身メンバー・咲来 （SAKURA）が5月30日、都内にてグループ結成後初となるファンイベントを開催した。
【写真】HYBEオーディション “たった1人”の合格者が初の公の場で笑顔
世界デビューを目前に控える中、日本で初めてファンと特別な時間を過ごした咲来。会場には、彼女が「WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE」で“最後の1人＝ファイナルピース”として選ばれるまでの軌跡を見届けてきたファンが集まり、その夢の続きを共に分かち合った。
イベントでは、オーディション当時から現在に至るまでの歩みを映像とともに振り返ったほか、Q＆Aやクイズ企画なども実施。咲来の背中を押した母親からのメッセージが再び上映されると、当時の記憶がよみがえったのか、咲来は思わず涙を見せる場面もあった。
さらに、SAINT SATINEのメンバーたちからのサプライズメッセージも上映され、予想していなかった映像に驚きと喜びを隠せない様子を見せた咲来。イベントを通してファンとの交流を楽しみながら、「最初はすごく緊張していたのですが、皆様が温かく迎えてくれたので、楽しい時間を過ごせました。来てくださって本当にありがとうございます」と、感謝の気持ちを真っ直ぐな言葉で伝えた。
そしてイベント終盤には、来場したファン1人ひとりと直接挨拶を交わす場面も。最後まで丁寧に感謝を伝え続けるその姿に、咲来とファンが互いの想いを確かめ合うようなひとときとなった。日本から世界へ挑戦する咲来へ、来場者からは大きな拍手と声援が送られ、イベントは盛況のうちに幕を閉じた。
SAINT SATINEは、HYBE × Geffen Recordsによるグローバルプロジェクトから誕生した次世代ガールグループ。同レーベルから誕生した「KATSEYE」は、デビュー後わずか2年で、アメリカン・ミュージック・アワードにて初ノミネートで3部門受賞、グラミー賞2部門ノミネート、Spotifyでの通算30億ストリーミング達成、さらに北米・ヨーロッパのデビューアリーナツアー全公演ソールドアウトを記録するなど、世界規模で社会現象を巻き起こしている。
そのグローバル成功の系譜を受け継ぐ新たな存在として、SAINT SATINE、そして唯一の日本人メンバーである咲来の今後の活躍に期待が高まっている。
（modelpress編集部）
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◆咲来、初の公の場に登場
世界デビューを目前に控える中、日本で初めてファンと特別な時間を過ごした咲来。会場には、彼女が「WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE」で“最後の1人＝ファイナルピース”として選ばれるまでの軌跡を見届けてきたファンが集まり、その夢の続きを共に分かち合った。
さらに、SAINT SATINEのメンバーたちからのサプライズメッセージも上映され、予想していなかった映像に驚きと喜びを隠せない様子を見せた咲来。イベントを通してファンとの交流を楽しみながら、「最初はすごく緊張していたのですが、皆様が温かく迎えてくれたので、楽しい時間を過ごせました。来てくださって本当にありがとうございます」と、感謝の気持ちを真っ直ぐな言葉で伝えた。
そしてイベント終盤には、来場したファン1人ひとりと直接挨拶を交わす場面も。最後まで丁寧に感謝を伝え続けるその姿に、咲来とファンが互いの想いを確かめ合うようなひとときとなった。日本から世界へ挑戦する咲来へ、来場者からは大きな拍手と声援が送られ、イベントは盛況のうちに幕を閉じた。
◆KATSEYEの妹分・SAINT SATINEって？
SAINT SATINEは、HYBE × Geffen Recordsによるグローバルプロジェクトから誕生した次世代ガールグループ。同レーベルから誕生した「KATSEYE」は、デビュー後わずか2年で、アメリカン・ミュージック・アワードにて初ノミネートで3部門受賞、グラミー賞2部門ノミネート、Spotifyでの通算30億ストリーミング達成、さらに北米・ヨーロッパのデビューアリーナツアー全公演ソールドアウトを記録するなど、世界規模で社会現象を巻き起こしている。
そのグローバル成功の系譜を受け継ぐ新たな存在として、SAINT SATINE、そして唯一の日本人メンバーである咲来の今後の活躍に期待が高まっている。
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