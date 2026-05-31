NHKドラマ『ある日彼女のパンティーが、』(NHK総合 5月31日23:00〜23:45)の完成会見が28日に都内で行われ、俳優の倉悠貴、山下美月、演出の村田有里氏が登壇した。左から倉悠貴、山下美月○「演出をつけると作りものに見えてしまう」「お二人らしさを」本作は、日本放送作家協会とNHKが共催する「第49回創作テレビドラマ大賞」で応募総数1,056作品から大賞に選ばれた加藤予備氏の作品を映像化。まっすぐすぎて周りから一風変わった