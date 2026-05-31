妻のパンティーを救出しようとして大騒動に NHKドラマ『ある日彼女のパンティーが、』倉悠貴&山下美月の夫婦役で大切にしたのは…演出の村田有里氏が語る「若いお二人なのでカップルに見えてしまうかなと思って…」

妻のパンティーを救出しようとして大騒動に NHKドラマ『ある日彼女のパンティーが、』倉悠貴&山下美月の夫婦役で大切にしたのは…演出の村田有里氏が語る「若いお二人なのでカップルに見えてしまうかなと思って…」