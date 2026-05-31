【モデルプレス＝2026/05/31】女優の綾瀬はるかの公式Instagramが5月30日に更新された。舞台挨拶のオフショットを披露し、話題を呼んでいる。【写真】40歳大河女優「首筋まで綺麗」大胆肩出しドレス姿◆綾瀬はるか、美デコルテ際立つドレス姿公開投稿では「映画『箱の中の羊』が公開いたしました。東京での初日舞台挨拶に続けて、本日は地元でもある広島、そして大阪で舞台挨拶を行いました」と記し、オフショットを複数枚公開。オ