芝クッション値9.9＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前14.9％、4角12.5％ダートG前2.7％、4角3.0％※土曜午前5時。芝は柵の移動で傷んだ部分がカバーされた。土曜は高速決着連発。ある程度ポジションを取れないと勝負にならない。ダートは展開によって逃げも差しも決まる。