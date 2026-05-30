北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は３０日、壮行試合となる３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて、ＭＵＦＧ国立で大部分を非公開にして前日練習を行った。＊＊＊＊２９日に合流したＦＷ後藤啓介（２０）は「やっとシーズンが終わったというほっとした気持ちと、アイスランド戦に向けてしっかり調整していかないといけないなと思っている。特に緊張はない」と冷静に答えた。今回の日本代表