【モデルプレス＝2026/05/30】モデルの近藤千尋が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘がリクエストしたという手料理を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「品数豊富で豪華」娘リクエストの手料理公開◆近藤千尋、娘リクエストの手料理公開近藤は「娘リクエスト おくらの肉巻き」と記し、食卓を公開。照りのついたおくらの肉巻き、サーモンとタコの刺身、えのきや青菜などの炒め物、ミニトマト、きゅうり、茹でとうも