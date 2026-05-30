3児の母・近藤千尋、娘リクエストの手料理公開「品数豊富で豪華」「バランスが絶妙」の声
【モデルプレス＝2026/05/30】モデルの近藤千尋が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘がリクエストしたという手料理を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「品数豊富で豪華」娘リクエストの手料理公開
近藤は「娘リクエスト おくらの肉巻き」と記し、食卓を公開。照りのついたおくらの肉巻き、サーモンとタコの刺身、えのきや青菜などの炒め物、ミニトマト、きゅうり、茹でとうもろこしがずらりと並んでいる。
この投稿に、ファンからは「肉・魚と野菜のバランスが絶妙」「品数豊富で豪華」「彩りも盛り付けも綺麗」「レシピ教えてほしい」「娘さん喜んだだろうな」「料理上手」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「品数豊富で豪華」娘リクエストの手料理公開
◆近藤千尋、娘リクエストの手料理公開
近藤は「娘リクエスト おくらの肉巻き」と記し、食卓を公開。照りのついたおくらの肉巻き、サーモンとタコの刺身、えのきや青菜などの炒め物、ミニトマト、きゅうり、茹でとうもろこしがずらりと並んでいる。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「肉・魚と野菜のバランスが絶妙」「品数豊富で豪華」「彩りも盛り付けも綺麗」「レシピ教えてほしい」「娘さん喜んだだろうな」「料理上手」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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