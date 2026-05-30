【モデルプレス＝2026/05/30】フリーアナウンサーの岡副麻希が5月29日、自身のInstagramを更新。親子遠足の弁当を公開した。【写真】33歳フリーアナ「彩りも完璧」親子遠足弁当公開◆岡副麻希、親子遠足弁当公開岡副は「親子遠足 初めてのちゃんとしたお弁当作り 入園式の日にもらった年間行事予定にある親子遠足のワードを見つけた瞬間から 頭の片隅にずっとあった道のお弁当作り笑い」とコメント。「私はとんでもなく不器用なの