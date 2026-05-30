1児の母・岡副麻希、親子遠足弁当公開「工夫が沢山で可愛い」「彩りも完璧」と絶賛相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/30】フリーアナウンサーの岡副麻希が5月29日、自身のInstagramを更新。親子遠足の弁当を公開した。
【写真】33歳フリーアナ「彩りも完璧」親子遠足弁当公開
岡副は「親子遠足 初めてのちゃんとしたお弁当作り 入園式の日にもらった年間行事予定にある親子遠足のワードを見つけた瞬間から 頭の片隅にずっとあった道のお弁当作り笑い」とコメント。「私はとんでもなく不器用なので、当日は夫出張中、娘私が起きたら起きる（もしくはそのまえに笑）もう不安しかなくて来る日に備えて蒲生さんにもお弁当を持たせたりと、たくさん練習を重ねました笑」と弁当作りを練習していたことを記し、耳に花を飾ったウサギの顔の形のご飯のまわりに鶏肉、花の形にカットした人参、ブロッコリー、ミニトマト、アンパンマンのピックが刺さったハムとチーズなどが詰められ、別容器のイチゴとキウイのデザートが添えられた弁当を公開した。
そして、「結果的に娘は普段絶対残さないお米を残し 私のただ詰め乗せただけのお弁当を食べてました…」と娘の反応もつづっている。
この投稿に、ファンからは「ウサギさん可愛すぎる」「工夫が沢山で可愛い」「彩りも完璧」「愛がたっぷりつまってる」「練習の成果が出てる」などと反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳フリーアナ「彩りも完璧」親子遠足弁当公開
◆岡副麻希、親子遠足弁当公開
岡副は「親子遠足 初めてのちゃんとしたお弁当作り 入園式の日にもらった年間行事予定にある親子遠足のワードを見つけた瞬間から 頭の片隅にずっとあった道のお弁当作り笑い」とコメント。「私はとんでもなく不器用なので、当日は夫出張中、娘私が起きたら起きる（もしくはそのまえに笑）もう不安しかなくて来る日に備えて蒲生さんにもお弁当を持たせたりと、たくさん練習を重ねました笑」と弁当作りを練習していたことを記し、耳に花を飾ったウサギの顔の形のご飯のまわりに鶏肉、花の形にカットした人参、ブロッコリー、ミニトマト、アンパンマンのピックが刺さったハムとチーズなどが詰められ、別容器のイチゴとキウイのデザートが添えられた弁当を公開した。
◆岡副麻希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ウサギさん可愛すぎる」「工夫が沢山で可愛い」「彩りも完璧」「愛がたっぷりつまってる」「練習の成果が出てる」などと反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】